12 Eylül 2020 Cumartesi 14:48 | Son Güncelleme:
Burun spreyi formundaki koronavirüs aşısına onay verildi
Çin'de üretilen burun spreyi formundaki koronavirüs aşısı için Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi'nden onay alındığı duyuruldu.
Burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nden onay verild
DHA'da yer alan habere göre; Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının burun spreyi formunda üretileceği bildirildi. Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nin aşı adayının klinik testleri için onay verdiği ve 100 sağlıklı gönüllünün bu testlere katılmasının beklendiği aktarıldı. Denemelerini se Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliği ile yürütüleceği bildirildi.