Bursa'nın uzay merkezi açılışa hazırlanıyor

Bursa’da uzay ve havacılık eğitimine yönelik tasarlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) inşasında çalışmalar son aşamaya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan GUHEM, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak dikkati çekiyor. Yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacak GUHEM, uzay ve havacılıkla ilgili tamamı yerli üretim olan 154 interaktif düzeneği bünyesinde barındırıyor.

UZAY İNSANI YETİŞECEK



Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) bünyesindeki merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnanıyorum ki bu merkez, Bursa’da uzay teknolojisinin gelişimine ciddi katkı verecek. İnşallah yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek” dedi.