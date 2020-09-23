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23 Eylül 2020 Çarşamba 21:19 | Son Güncelleme:

Bursa'nın uzay merkezi açılışa hazırlanıyor

Bursa'nın uzay merkezi açılışa hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından inşa edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 3 Şubat 2021'de açılacak.

Bursa’da uzay ve havacılık eğitimine yönelik tasarlanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) inşasında çalışmalar son aşamaya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan GUHEM, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olarak dikkati çekiyor. Yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakının artmasına katkı sağlayacak GUHEM, uzay ve havacılıkla ilgili tamamı yerli üretim olan 154 interaktif düzeneği bünyesinde barındırıyor.

UZAY İNSANI YETİŞECEK

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) bünyesindeki merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnanıyorum ki bu merkez, Bursa’da uzay teknolojisinin gelişimine ciddi katkı verecek. İnşallah yeni pilotlar ve uzay insanları yetiştirecek” dedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

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