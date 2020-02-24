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Bazı BUDO seferleri iptal oldu!

Bazı BUDO seferleri iptal oldu!

Marmara Bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Marmara Bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

AA'nın yapmış olduğu habere göre, BUDO'nun internet sitesinden yaptığı açıklamada, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı zamanda yine olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamamış, 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin ise iptal edildiği duyurulmuştu.

 


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