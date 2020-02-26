Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1548
  • 6,7001
  • 323.911
  • 115171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı. 

Ayrıca, saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

(AA)


Beren yine kafaları karıştırdı: Kırıldım, bağışladım
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Aslı Samat'tan 'Hercai' itirafı: O sahne gerçek oldu!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
<p>Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da bu sabah incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde

KAPALIÇARŞI'DA İMAMOĞLU'NA ULAŞIM ZAMMI TEPKİSİ

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalya'da koronavirüs alarmı

Dünyanın en ölümcül canlıları