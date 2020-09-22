Bursa'dan HES kodu kararı: Kamu kuruluşları, AVM'ler ve fabrikalara girişlerde istenecek

Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının 24 Eylül'den itibaren geçerli olmak şartıyla hayata geçirilmesini kararlaştırıldı. Buna göre, tüm kamu kuruluşları, AVM'ler, fabrika ve mağazalara girişlerde HES kodu zorunluluğu kararı alındı.

AA'da yer alan habere göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlara girişlerde bir personel görevlendirilerek HES mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması sağlanacak.

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde, çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde, PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması vurgulandı.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına kararlaştırıldığı belirtildi.