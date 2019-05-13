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  3. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. 

Ekipler teknik takip sonrasında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.N, S.K, K.K, M.K, Ö.K, K.Ö, R.D, U.A. S.T. ve B.E. gözaltına alındı. 

Zanlılara ait ev ve araçlarındaki aramalarda 240 gram metamfetamin, 210 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 590 lira ele geçirildi. 

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(AA)

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