Bursa'da tepki çeken görüntü: TikTok videosu için canlarını hiçe saydılar

Bursa'da TikTok videosu çekmek için eski bir binanın çatısına çıkan üç genç kızın, canlarını hiçe sayarak yaptıkları gösteri tepki çekti.

TİKTOK VİDEOSU İÇİN CANLARINI HİÇE SAYDILAR

DHA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için video çekmeye başladı.

Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.