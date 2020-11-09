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  • Bursa'da tepki çeken görüntü: TikTok videosu için canlarını hiçe saydılar
09 Kasım 2020 Pazartesi 16:02 | Son Güncelleme:

Bursa'da tepki çeken görüntü: TikTok videosu için canlarını hiçe saydılar

DHA

Bursa'da üç genç kız, sosyal medya uygulaması TikTok'a video yüklemek için bir binanın çatısına çıktı. Kiremitlerin üzerinde canlarını hiçe sayarak dans eden genç kızlara sosyal medyada tepki yağdı.

Bursa'da TikTok videosu çekmek için eski bir binanın çatısına çıkan üç genç kızın, canlarını hiçe sayarak yaptıkları gösteri tepki çekti.

TİKTOK VİDEOSU İÇİN CANLARINI HİÇE SAYDILAR

DHA'da yer alan habere göre, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için video çekmeye başladı.

Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

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