Bursa'da tarih ve yeşile dönüş

Bursa’yı her alanda daha yaşanabilir kent haline getirmek amacıyla özellikle bu dönem kentin merkezi bütçeden daha fazla kaynak alabilmesi için Bursa-Ankara arasında adeta mekik dokuyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çabalarının meyvesi olarak 7 önemli projenin startını verdi. T2 tramvay hattının tamamlanmasından Çelik Palas ek binalarının yıkımına, millet bahçelerinden Hanlar Bölgesi’ndeki yıkımlara kadar geniş bir alanda yapılacak çalışmalarla Bursa’da tarih ve yeşil yeniden gün yüzüne çıkacak.

TARİH ADASI YENİLENİYOR



Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan proje adım adım ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente damga vuracak olan projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihi yapıları çevreleyen binaların yıkımına geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum’un da katıldığı törenle başlanmıştı. Binaların yıkımı hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, alanın açılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek proje için de çalışmalara hız verdi.

ÇEKİRGE’YE MODERN TERAS



Bursa’yı sıkıntılı alanlardan kurtardıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Çekirge’deki otel binasının da bunlardan biri olduğunu kaydetti. Aktaş, “Otelin inşaatı, birkaç kez el değiştirmesine rağmen tamamlanamadı. 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapı, Bursa’nın dev projelerinden biri olarak yola çıkmasına rağmen bir türlü bitirilemedi. 20 yıldır atıl bir vaziyette duran alanı şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla şehrimize kazandırıyoruz” dedi. Başkan Aktaş, otel binasının yerine Çekirge Teras Projesi’nin uygulanacağını açıkladı. Yeni projenin inşaat alanının 27 bin 500 metrekare olacağını duyuran Aktaş, “Çekirge Teras projesi, bodrum-zemin-1 kat olarak planlandı. Alanda; bin araçlık kapalı otopark, yüzme havuzu, millet kıraathanesi, müzeler kompleksi, seyir terası, sosyal tesis, mescit, şadırvan gibi mekânlar yer alacak” diye konuştu.

OTEL PROJESİ YERİNE UYGULANACAK



TRAMVAY HATTI İNŞAATI BAŞLIYOR



Kent Meydanı Terminal tramvay hattında çalışmalar yeniden başlıyor. T2 hattı ikmal ihalesinin ilk etabı 5 Ağustos’ta yapıldı. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapılmasının ardından T2 hattında inşaat tamamlama işlerine hemen başlanacak.

İHALE TAMAM SIRA İMALATTA



MODERN SPOR SALONU VE MİLLET BAHÇESİ



Eski stadyumun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi’nin hemen yanında bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan yüzme havuzu ve spor salonunun yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Alana Atatürk ismi verilecek modern bir spor salonu yapılacağını ve kalan alanın da millet bahçesine dâhil edileceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Millet Bahçemiz 42 bin metrekare. Bursa’mıza uzun yıllar hizmet etmiş spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve müştemilatların çürük raporları vardı. Bu yapıların kesinlikle yıkılması gerekiyordu. Hemşerilerim emin olsunlar ki yine Atatürk Spor Salonu ismiyle burada bir proje hayat bulacak. Hem de bu projeyi yaparken Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası ile birlikte çalışacağız. Onların da dahil olduğu bir seçki sürecinde bu proje ortaya çıkacak” diye konuştu.

HANLAR BÖLGESİ İÇİN YARIŞMA HAZIRLANDI



Bursalıların yıllardır özlemle beklediği proje için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarımı için proje yarışması düzenlendi. Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması çalışmalarında Alan Başkanlığını da yapan Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu’nun başkanlığında alanında uzman isimlerden oluşan jüri heyeti yarışma hazırlıklarını tamamladı. Bölgenin bir bütün olarak ele alınacağı yarışma süreciyle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı.