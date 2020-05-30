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  3. Bursa'da taksi şoförü evinde ölü bulundu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:19 | Son Güncelleme:

Bursa'da taksi şoförü evinde ölü bulundu

Bursa'da taksi şoförü evinde ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Nejat Kadri Erkmen (66), evinde ölü bulundu.

İstiklal Caddesi’ndeki Cenkçiler Apartmanı’ndan oturanlar, Nejat Kadri Erkmen’in dairesinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Erkmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Erkmen’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

(DHA)


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