Bursa'da taksi şoförü evinde ölü bulundu

İstiklal Caddesi’ndeki Cenkçiler Apartmanı’ndan oturanlar, Nejat Kadri Erkmen’in dairesinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Erkmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Erkmen’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

(DHA)