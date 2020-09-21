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21 Eylül 2020 Pazartesi 09:41 | Son Güncelleme:

Bursa'da polisi harekete geçiren görüntüler: Koronavirüs halayı

Bursa'da polisi harekete geçiren görüntüler: Koronavirüs halayı
DHA

Bursa'da bir düğünde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, tedbirlere uymayarak halay çeken gruba ceza keserken, düğünü sonlandırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Ulus Mahallesi'nde koronavirüs tedbirlerine uymayarak düğün yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, düğünde onlarca davetlinin el ele halay çektiğini gördü.

DHA'da yer alan habere göre, ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı.

CEZA YAĞDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kurallara uymayan düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira, düğünde maske takmayan 4 kişiye ise 900’er liradan 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan düğünde onlarca kişinin el ele tutuşarak halay çektiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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