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  3. Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda önemli gelişme! 3 kişi tutuklandı
04 Haziran 2020 Perşembe 23:38 | Son Güncelleme:

Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda önemli gelişme! 3 kişi tutuklandı

Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda önemli gelişme! 3 kişi tutuklandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Diğer zanlılardan 5'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. (22), T.A. (40) ve E.U. (30) ise tutuklandı.

OLAY

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve E.B. yaralanmıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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