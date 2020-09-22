Bursa'da maske tartışması kanlı bitti: Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı
Bursa'da otobüs şoförü, maske nedeniyle tartıştığı yolcuyu bıçakladı. Kavgada yolcu yaralanırken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüs şoförüyle, maskesiz binmek isteyen yolcu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüştü. Kavgada otobüs şoförü yolcuyu bıçaklayarak yaraladı.
DHA'da yer alan habere göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş - Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.
Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B. maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLCUYU BIÇAKLADI
İzzet Ç. yanındaki bıçakla Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B. otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı.
Savaş B.'nin annesi sinir krizi geçirirken, çevredekiler Savaş B.'nin annesini güçlükle sakinleştirdi.
OLAY ANI KAMERADA
Kavga anı ise otobüsteki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.