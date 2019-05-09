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Bursa'da makine fabrikasında yangın

Bursa'da makine fabrikasında yangın

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde makine üretilen bir fabrikanın boyahanesinde çıkan yangında yaralanan 3 işçi ile dumandan etkilenen 7 işçi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Bursa'da bir makine imalat fabrikasının boyahane bölümünde çıkan yangında 3 işçi yaralandı, 7 işçi dumandan etkilendi. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) makine imal edilen fabrikanın boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler, itfaiyeyi aradıktan sonra kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. 

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yaralanan 3 işçi ile dumandan etkilenen 7 işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Fabrikada çalışan diğer işçiler ise üretime ara verilmesi nedeniyle evlerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin, hasar meydan gelen fabrikadaki dumanın tahliyesi ve yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmaları sürüyor.

(AA)

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