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  • Bursa'da kurallara uymayan mekana baskın: 119 bin 700 TL ceza kesildi
14 Kasım 2020 Cumartesi 09:31 | Son Güncelleme:

Bursa'da kurallara uymayan mekana baskın: 119 bin 700 TL ceza kesildi

Bursa'da kurallara uymayan mekana baskın: 119 bin 700 TL ceza kesildi
DHA

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 22.00'de kapanması gerektiği halde eğlenceye devam edilen mekana polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında mekanda bulunan 35 kişiye toplam 119 bin 700 lira ceza kesildi.

Bursa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’de kapanması gerektiği halde eğlenceye devam edilen mekanda bulunan 35 kişiye toplam 119 bin 700 lira ceza kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin, eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı.

Ancak dün gece 29 Ekim Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanı, saat 22.00 olmasına rağmen kapatılmadı. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, eğlencenin devam ettiği alkollü mekana baskın yaptı. Baskın anından canlı müzik eşliğinde eğlenen 35 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 119 bin 700 TL cezası kesildi.

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