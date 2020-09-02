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  3. Bursa'da korkunç görüntü! İğrenç iddia sonrası yaşlı adamı öldüresiye dövdü
02 Eylül 2020 Çarşamba 14:46 | Son Güncelleme:

Bursa'da korkunç görüntü! İğrenç iddia sonrası yaşlı adamı öldüresiye dövdü

Bursa'da korkunç görüntü! İğrenç iddia sonrası yaşlı adamı öldüresiye dövdü

Bursa'da, iddiaya göre dolmuşta giderken kız arkadaşına dokunan adamı kuru sıkı tabancanın kabzasıyla döverek öldüren genç tutuklandı.

Bursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş’ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darp etti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı.

İHA'da yer alan habere göre, Cüneyt A.(16) kız arkadaşıyla birlikte dolmuşta yolculuk yaparken, Mehmet Yavaş (58) isimli yolcu Cüneyt A.’nın kız arkadaşına dokundu. Genç kızın tepki göstermesi üzerine Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. 2 kişi dolmuştan inerek kavga etmeye başladı. O sırada Cüneyt A.’nın arkadaşı Cesur A.’da(18) kavgaya dahil oldu. 2 genç yaşlı adamı tekme tokat darp ederek bölgeden uzaklaştı. Ancak sinirini alamayan Cüneyt A. kısa süre sonra geri dönerek Mehmet Yavaş’ı takip etti. Yavaş’ın caddeye çıktığı anda arkasından gelerek kuru sıkı tabancanın kabzasıyla darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam kanlar içerisinde yerde kaldı. Yavaş’ın yere düşmesine darp etmeye devam etti. Genç kızın araya girmesinin ardından öfkeli genç yaşlı adamı bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Baygın bir şekilde hareketsiz asfalt üzerinde yatan Yavaş’ı gören vatandaşlar ne yapacaklarını bilemeyerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygınlık geçiren Yavaş’ı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yavaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Yavaş’ı darp ederek öldüren Cüneyt A.’yı tespit eden ekipler, 16 yaşındaki genci yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından, Cüneyt A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yaşlı adamın, kuru sıkı tabancanın kabzasıyla tekme ve tokatlarla darp edilerek öldürülmesi saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ara sokaktan çıktıktan sonra Yavaş’ın arkasından gelerek kabza ile yumruk atmaya başlayan öfkeli genç, yaşlı adamın yere düşmesine rağmen öfkesini alamadı. Yerde baygınlık geçiren yaşlı adama tekme ve tokatlar atarak darp etmeye devam eden Cüneyt A., genç kızın araya girmesinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelişi ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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