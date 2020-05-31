Bursa'da kavgaya müdahale eden polis şehit oldu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden bir narkotik polisi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, yaralı 5 kişi tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve TOMA sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8’nci Engin Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı. Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.

Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun şehit olduğu hastaneye giderek bilgi aldı.

BAKAN SOYLU: POLİSİMİZİ BİR HAFTADIR HEDEF GÖSTERENLER, MUTLU MUSUNUZ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisin şehit olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."