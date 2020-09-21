Bursa'da ilginç olay: Saldırganı kaputta emniyete götürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kendisini kazadan sorumlu tutan saldırganı 2 kilometre aracının kaputunda taşıyarak Emniyet Müdürlüğü önüne götürdü.

İHA'da yer alan habere göre, önüne bir anda çıkan köpeğe çarpmamak için frene basan 2 çocuk annesi Yasemin Erdem, köpeğin geçmesinden sonra devam etti.

Erdem'in çarpmaktan kurtulduğu köpeğe, karşı yönden gelen 20 yaşındaki Osman T. idaresindeki otomobil çarptı.

KADIN SÜRÜCÜYÜ SORUMLU TUTTU, SALDIRDI

Kazadan Yasemin Erdem'i sorumlu tutan Osman T., içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu otomobili ile Erdem'in peşine düştü.

Uzun takip sonrası trafik ışıklarında Erdem'in yolunu kesen Osman T., Erdem'in aracına yumruk ve tekmelerle saldırdı.

2 KİLOMETRE KAPUTTA TAŞIDI

Tekme ve yumruklarla araca saldıran Osman T. aracın kaputuna çıktı. Bu sırada can havli ile aracı hareket ettiren Yasemin Erdem, 20 yaşındaki genci kaputun üzerinde 2 kilometre ilerideki Emniyet Müdürlüğüne kadar götürdü.

Polisin müdahale ettiği olay sonrasında hakarete de uğrayan Yasemin Erdem saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, Osman T., Mustafa T. ve Mahmut T.’yi emniyet müdürlüğü binası içine aldı. Burada ifadeleri alınan zanlılar serbest kalırken, Yasemin Erdem şikayetçi oldu.

MOBESE KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Osman T.'nin kaput üzerinde yaptığı 2 kilometrelik yolculuk ilçenin MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.