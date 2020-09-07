Bursa'da ilginç olay: Kazayı izlerken maske cezası yediler

Bursa'da odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu kamyon kasasındaki odunlar etrafa saçılırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bu sırada yoldan geçerken duran ve olayı izleyen iki kişiye maske takmadığı gerekçesiyle toplam 1800 TL cezai işlem uygulandı.

DHA'da yer alan habere göre, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü İsrafil Altay, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İsrafil Altay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYI İZLEYEN VATANDAŞLARA MASKE CEZASI

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yoldan geçerken duran ve ekipleri çalışmalarını izleyen Abdullah A.(25) ve Ebu A.(23) polis ekipleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin uyarılarını dinlemeyerek çalışmaları izlemeye devam eden 2 vatandaşa toplam 1800 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.