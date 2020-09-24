Bursa'da ilginç olay: Bir evden 3 günde 10 kamyon eşya çıkarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, 4 katlı evden ağır kokular duyan vatandaşlar, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. 62 yaşında emekli İlhan U.'nun evine gelen ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

İHA'da yer alan habere göre, ekipler eşyalardan dolayı eve girmekte zorlanırken, İlhan U.'nun ablası Ayşe U.'nun yardımıyla eve girmeyi başardı.

Evde yapılan çalışmalarda borçoğu değerli olan eşyaları titizlikle ayıran ekipler, çalışmaları sırasında nakit 10 bin 600 lira, 2 gram altın, 1 adet otomobil ve 2 adet motosiklet buldu.

ÇALIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ

İlk seferde 4 kamyon eşya çıkarılan evin birinci katı temizlendikten sonra diğer katlarına ulaşabilmek için merdivendeki eşyalar temizlik işçileri tarafından toplanarak kamyona yüklendi.

Sonra girilen diğer dairelerde bulunan eşyalar zabıta ekipleri ve temizlik işçilerinin titiz çalışması sonucu tek tek incelenerek değerli eşyalar ayrıldı, atılacaklar kamyona yüklendi.

Kavaklı Muhtarı Serap Özbay, belediyeye konuyla ilgili dilekçe yazdığını belirterek, "Bu kadar vahim bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bir günde bitiririz zannettik, ama bugün 3. günümüz. Sağ olsun ekipler çalışıyor. Dört katlı olduğu için çok fazla eşya çıktı." dedi.

OTOMOBİL, MOTOSİKLETLER, NAKİP PARALAR...

Bu sırada Ayşe U.'nun kontrolünde yapılan çalışmalarda, garajda yıllanan bir otomobil, 2 motosiklet, 10 bin 600 lira nakit para, 2 adet gram altın, çok sayıda kullanılmayan sıfır ayakkabı, televizyon, radyo, mutfak eşyaları, oyuncaklar, kitaplar, yeni ve eski cep telefonları, elektronik eşyalar ve değerli eşyalar bulundu.