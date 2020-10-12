Bursa'da İHA ile havadan kat denetimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İHA ile havadan takip uygulamasını başlattı. İHA bu süreçte 104 saat havada kalıp 370 kilometrekare alan tarayarak 113 bin 500 kare fotoğraf çekti. Ağırlıklı olarak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerini kapsayan denetimlerde 404 bin 977 bina üzerinde 26 bin 973 kat artışı tespit edildi.

Haritada da işaretlenen yapıların ruhsatlı mı yoksa kaçak mı olduğunun belirlenmesi için konu, fotoğraflarla ilgili ilçe belediyelerine iletildi.

MÜCADELE EDECEĞİZ



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, birinci derece deprem kuşağında yer alan kentte, özellikle kaçakla mücadele konusunda ciddi çalışma yapılması gerektiğini belirtti.