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  3. Bursa'da motosikletler çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da motosikletler çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da motosikletler çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mecidiye köyünde yaşayan Veysel Karani, arızalanan motosikletini arkadaşı Bahattin Uyar'ın motosikletine iple bağlayarak tamirciye götürmek için yola çıktı.

Seyir halindeki iki motosikletle karşı yönden gelen E.A'nın (13) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücüler Karani, Uyar ve E.A. ile aynı motosikletteki kardeşi M.A. yaralandı.

(AA)

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