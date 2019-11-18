Bursa'da deprem mi oldu? 18 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

Bursa'da deprem mi oldu? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi depremleri güncel olarak yayınlıyor. 12 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece Bursa'da bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Bursa'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

BURSA'DA DEPREM..

Geçtiğimiz gün gerçekleşen depremin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.

DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.

KAYALARIN BÜKÜLMESİ

Bir fay boyunca yer alan kayalar üzerindeki gerilmenin etkilerini daha iyi anlayabilmek için iki süngeri yan yana tutun ve fayın bu iki "kayanın" birbirine değdiği noktadan geçtiğini düşünün. Kayanın bir bölümü bir yöne, diğeri ise karşı yöne itiliyor ya da çekiliyormuş gibi süngerleri yavaş bir biçimde karşıt yönlerde birbirine sürterek kaydırın. Süngerlerin kolayca hareket etmediğini göreceksiniz. Basınç belli bir noktaya erişip süngerler aniden kayana kadar bükülerek biçim değiştireceklerdir.