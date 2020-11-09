09 Kasım 2020 Pazartesi 11:15 | Son Güncelleme:
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
AA
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentin iki farklı noktasında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 zanlı ile örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.