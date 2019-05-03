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  3. Bursa'da çocuklarını ziyarete giden babaya mahalleli saldırdı

Bursa'da çocuklarını ziyarete giden babaya mahalleli saldırdı

Bursa'da çocuklarını ziyarete giden babaya mahalleli saldırdı

Bursa'da eşi Halime T.'den ayrılan İhsan K. eski eşiyle tartışınca mahalle sakinleri alkollü kocaya saldırdı. Arbede sırasında alkollü koca İhsan K. bıçakla yaralanırken, komşulardan birinin ise burnu kırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için ayrıldığı eşinin evine gitti. Eski eşi Halime T.'nin çocuklarını İhsan K.'ya göstermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bağırma seslerine uyanan mahalleli eline aldıkları sopa ve bıçaklarla sokağa döküldü. Eski eşini darp eden İhsan K.'yı gören vatandaşlar, "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek saldırdı. Kendisini kurtarmak isteyen İhsan K.,iddiaya göre eski komşularından Ali D.'nin burnu kırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ali D. is eiddiaya göre belinden çıkardığı bıçakla İhsan K.'yı belinden bıçakladı. Bıçaklanan İhsan K. olay yerinden kaçarak mahalle kıraathanesinde bulunan arkadaşının yanına gitti. Burnu kırılan Ali D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanes'ine kaldırıdı.

İhsan K. ise kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhsan K. ile Ali D. tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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