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  3. Bursa'da ceza getiren anons: Oynamayan korona olsun
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41 | Son Güncelleme:

Bursa'da ceza getiren anons: Oynamayan korona olsun

Bursa'da ceza getiren anons: Oynamayan korona olsun
AA

Bursa'da bir sokak düğününde, piyanistin "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun." anonsu üzerine 30 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çekmesi sonucu düğün sahibine ve piyaniste para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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