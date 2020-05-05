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Bursa'da bir sokak karantinaya alındı

Bursa'da bir sokak karantinaya alındı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak'ta, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, söz konusu sokakta, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulayamaya geçildiği belirtildi.  


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