21 Kasım 2020 Cumartesi 22:06 | Son Güncelleme:
Bursa'da bir mobilya fabrikasında yangın
AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
AA'da yer alan habere göre, Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, 29. Sokak'ta sandalye imalatı yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.