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  3. Bursa'da akılalmaz görüntü: Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu
12 Haziran 2020 Cuma 13:14 | Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz görüntü: Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu

Bursa'da akılalmaz görüntü: Asker uğurlama konvoyunda sosyal mesafe unutuldu

Bursa'da, asker uğurlamak için konvoy yaparak caddeyi trafiğe kapatan kalabalık grup, araçlarından inerek eğlendi. Gruptakilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülürken, diğer sürücüler ve çevredekiler corona virüs önlemlerine uyulmamasına tepki gösterdi.

Bursa'da dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 4’üncü Cadde’de asker uğurlaması için konvoy yapanlar, caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

Yaklaşık 8 araçlık konvoy oluşturan gençler, cadde üzerinde araçlarından inerek, askere gidecek olan kişiyi havaya attı.

Bu sırada cadde üzerinde bulunan diğer araç sürücüleri ile evlerinde olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan bir vatandaş ise konvoydakileri eleştirerek, 'Yolu kapatıp, asker uğurlaması yapıldı. Hiçbir corona virüs önlemi alınmadı. Ayrıca havaya ateş açıldı' dedi.

(DHA)

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