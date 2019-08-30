Bursa'da acı olay! İhbar sonrası bulundu

Alınan bilgiye göre, önceki gün, ilçedeki Bayır Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi'nin kenarında Cem Fidan (25) ve Cengiz Meral (26) ile H.K. (30) eğlenmek istedi.

Derenin yanında gençlerden Fidan suya düşünce diğer arkadaşları onu kurtarmak istedi. Bir süre çabaladıktan sonra Fidan'ı kıyıya doğru çıkarırlarken öldüğünü gören H.K, panikleyip kaçtı.

Fidan'ın cesedi tekrar suya batınca Meral tek başına onu dereden çıkarmaya çalıştı.

Cesedi derede görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fidan'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Fidan'ın son görüştüğü arkadaşı H.K'ye ulaşan ekipler, sorgusunda H.K'nin korkup kaçtığını, olay yerinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Cengiz Meral'in kaldığını belirleyince derede arama çalışmaları başlatıldı.

Aramalar sonucu akşam saatlerinde, derede boğulan Meral'in de cesedine ulaşıldı.

(AA)