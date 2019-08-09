Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İrfaniye kura çekiliş sonuçları sorgulama..

Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? ev sahibi olmaya hayali kuran kişiler tarafından merak ediliyor. TOKİ İrfaniye projesinde bulunan 280 konut için 46 bin 137 başvuru geldi ve rekor kıran iller arasına girdi. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye projesinde 2+1 konutların alanları 85 metrekare, 3+1 dairelerin alanları 128 metrekare olarak tasarlandı. Alt ve orta gelir grubu ailelere satılan TOKİ İrfaniye kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası bugün Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacak. Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ İRFANİYE CAYMA HAKKI

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.