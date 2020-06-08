Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7813
  • 7,6624
  • 369.504
  • 110823
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bursa merkezli 16 ilde FETÖ şüphelisi 42 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
08 Haziran 2020 Pazartesi 10:48 | Son Güncelleme:

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ şüphelisi 42 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ şüphelisi 42 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 6'sı muvazzaf asker 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 17 zanlı ile FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlattı.

Ekipler, 6'sı muvazzaf asker ve 7'si kapatılan askeri okulda öğrenci oldukları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başladı
Karpuzlu maganda konuştu: Çok gaza geldim
Başkan Erdoğan talimat verdi! Bedelsiz verilecek
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
İşgal planına sayılı günler kaldı! Gerçek niyetini sonunda açıkladı
Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Bu özelliklere sahip olanlar cilt bakımı yaptırmazsa...

Bu özelliklere sahip olanlar cilt bakımı yaptırmazsa...

Benekli muzu tüketmenin yararları

Benekli muzu tüketmenin yararları

Vitamin desteği gerekli mi?

Vitamin desteği gerekli mi?