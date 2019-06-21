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  3. Burkina Faso'daki terör saldırılarına Türkiye'den kınama

Burkina Faso'daki terör saldırılarına Türkiye'den kınama

Burkina Faso'daki terör saldırılarına Türkiye'den kınama

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzeyinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKANDAN İTİDAL ÇAĞRISI

Burkina Faso Savunma Bakanı Cheriff Sy, yaptığı açıklamada, teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü aktardı. Güvenlik güçlerinin teröristleri yakalamak için operasyon başlattığına işaret eden Sy, halka itidal çağrısında bulundu.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal

Ülkede nisandan bu yana devam eden terör saldırılarında 81 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal devam ediyor.

(AA)

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