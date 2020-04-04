Burhan Kuzu'ya nüfuz ticareti davası açıldı

İddianamede ifadesine yer verilen Burhan Kuzu, yargıya baskı yapmadığını söyledi. Zindaşti ile 2011 yılında ortak dostları ile bir araya geldiğini ve kendisini işadamı olarak tanıttığını söyleyen Kuzu, iki mahkeme ile yaptığı telefon görüşmelerini ‘telkinde bulunmaksızın düşüncesini iletmek’ için yaptığını belirterek, “Şu an herhangi bir şekilde yargı mercilerine baskı kurabilecek bir makam ve görevde değilim” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Burhan Kuzu’nun şüpheli Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi için ısrarlı bir şekilde Sulh Ceza Hakimini ve sonrasında tahliye kararına itiraz eden hakimi aradığının anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, Kuzu’nun Zindaşti’nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtilerek “nüfuz ticareti” suçundan dava açıldı.