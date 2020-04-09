Burak Akkul'dan müjdeli haber! Burak Akkul sağlık durumu nasıl?

Burak Akkul son dakika sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Televizyonda hazırlayıp sunduğu ‘Çok Gezenti’ programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüsü nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Burak Akkul sosyal medya hesabından sağlık durumunu duyurdu. İşte son dakika gelişmeleri…

BURAK AKKUL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Burak Akkul’un tedavisi yoğun bakımda sürdürülüyordu. Bugün sosyal medya hesabından korona virüsü yendiğini şu sözlerle duyurdu;

"20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz. Haber vermesi biraz vakit aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta 'yendim seni corona!' Yendik seni Covid19... Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere... "

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972'de Kırklareli'de dünyaya geldi. Mizah yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda gittiği ülkeler hakkında izleyicilere bilgiler vermektedir. Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul, aynı zamanda Komikaze'nin de isim babasıdır. Çılgın Bediş'in birkaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen'in şov programlarının metin yazarlığını da yapmıştır. 20 yılı aşkın süredir medya sektöründe yer almaktadır. Ayrıca, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim kitaplarının da yazarıdır.