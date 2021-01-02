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  • Bunu yapan bir avukat! Ailesini tehlikeye attı, 'alkollüydüm kaçtım' dedi
02 Ocak 2021 Cumartesi 23:27 | Son Güncelleme:

Bunu yapan bir avukat! Ailesini tehlikeye attı, 'alkollüydüm kaçtım' dedi

Bunu yapan bir avukat! Ailesini tehlikeye attı, 'alkollüydüm kaçtım' dedi
DHA

Kısıtlamada polisten kaçan araç tehlikeli bir kovalamacayla yakalandı. Sarhoş ve ehliyetsiz sürücü avukat çıktı!

Antalya’da önceki akşam sürücü E.Y.D. (41), içerisinde eşi, bebeği ve bakıcısının olduğu cipiyle polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. 20 dakika süren kovalamaca sonrası 5 km uzakta yakalanan E.Y.D., “Neden kaçtın?” sorusuna “Alkollüydüm” yanıtını verdi.

19 BİN 680 TL CEZA

Bir polis aracının kaza yapıp 2 memurun yaralanmasına neden olan şahsın daha önce de birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026’ya kadar el konulduğu belirlendi. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan E.Y.D.’nin avukat olduğu ortaya çıktı. Zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ters yönde ve tehlikeli araç kullanma, dur ihtarına uymama, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmama, polise mukavemet gibi suçlardan toplam 19 bin 680 lira ceza kesildi.

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