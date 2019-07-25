Bulunduğumuz yüzyıl Romen rakamlarıyla nasıl yazılır? Güven Bana sorusu Bulunduğumuz yüzyıl Romen rakamlarıyla nasıl yazılır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 25 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: XVV

B: XX

C: XXI

D: XVIVI

Doğru cevap: XXI