Bulgaristan'da yüzyıllardır süren mevlit geleneği

Bulgaristan'daki Yedi Kızlar Camisi'nde, yüzyıllardır sürdürülen mevlit geleneği bölgedeki Müslümanları buluşturdu.

Ülkenin güneydoğusunda Kirkovo'ya (Kızılağaç) bağlı Podkova (Nalbantlar) köyündeki Yedi Kızlar Camisi'nde hıdırellez zamanı geleneksel mevlit töreni düzenlendi.

Mevlit nedeniyle Bulgaristan'ın güneyindeki ve Yunanistan'ın kuzeyindeki Müslümanlar bir araya geldi.

Bütün şehitler için dualar okunan mevlit törenine, yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Kırcaali Müftü Vekili Nasuf Nasuf, mevlit sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da mevlit geleneğinin yüzyıllardır sürdürüldüğünü anlattı.

Nasuf, "Nalbantlar köyümüzde 1438 yılında tek bir demir çivi çakılmadan kurulan Yedi Kızlar Cami her yıl hıdrellez zamanlarında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Müslümanı buluşturur." dedi.

Mevlide katılan Sabiha Mestan de "Kırcaali ve Hasköy bölgelerinin yanı sıra komşu Yunanistan'dan gelenler burada ortak duygular paylaşır. Yedi Kızlar Camisi'nde Mevlid-i Şerif dinlemek onur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki Hacı Sabri Mestan ise sağlıklı olduğu sürece her yıl bu mevlide katıldığını ve katılmaya devam edeceğini anlattı.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden gelen Muammer Mehmet ise "Batı Trakya'da yaşayan Türkler olarak ramazanı hasret ve mutlulukla karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Mevlit için camide hazır bulunan 85 yaşındaki Hasan Hacıoğlu da, "Biz Müslümanız, Türküz, Osmanlıyız. Dinimiz inancımız büyüktür." dedi.

- Yedi Kızlar Camisi efsanesi

Efsaneye göre, nişanlıları savaştan geri dönmeyen 7 kız, sahip oldukları çeyizleri ve tüm mal varlıklarını satıp, toplanan para ile Bulgaristan'ın güneydoğusunda Yunanistan sınırına yakın Nalbantlı köyündeki camiyi demir çivi kullanmadan bir gecede inşa etmişler. Daha sonra ortadan kaybolan bu kızlardan bir daha haber alınamamış.

600 yıllık tarihe sahip Yedi Kızlar Camisi'nin yıkık olan 30 metrelik minaresi 2015 yılında yeniden inşa edilmişti.

(AA)