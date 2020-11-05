Bülent Ecevit ölüm yıl dönümünde anılıyor! Bülent Ecevit kimdir, ne zaman öldü?

Bülent Ecevit ölümünün 14. yıl dönümünde anılıyor. 5 Kasım 2006 tarihinde Ankara'da hayata veda eden Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 21.10'da hayatını kaybetti. Bülent Ecevit, bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 81 yaşında vefat etti. İşte Eski Başbakan Bülent Ecevit ile ilgili bilgiler...

BÜLENT ECEVİT KAÇ YAŞINDA VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Bülent Ecevit, bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım 2006 pazar günü Türkiye saatiyle 22:40'ta dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu 81 yaşında vefat etti.

BÜLENT ECEVİT KİMDİR?

Mustafa Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925'da İstanbul'da doğmuştur. Türk gazeteci, şair, yazar ve siyasetçi. Türkiye eski başbakanlarındandır.

1974 ile 2002 yılları arasında beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştur. 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştır. Ecevit, 5 Kasım 2006 pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir.

Babası Prof. Dr. Fahri Ecevit, 1943-50 arasında Kastamonu milletvekilliği yapmıştı. Annesi Nazlı Ecevit ise ressamdı.İstanbul Amerikan Kolejinden arkadaşı olan Rahşan Aral ile 1946'da evlendi.Ankara'da 1944'te Basın-Yayın Genel Müdürlüğüne İngilizce çevirmeni olarak giren Ecevit, 1946'dan 1950'ye kadar Londra'da Türk Basın Ataşeliğinde görev yaptı.1950 ile 1960 arasında Ulus gazetesinde, Ulus'un kapatıldığı yıllarda ise Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalışan Ecevit, 1954 sonu ile 1955 başlarında ABD'de Kuzey Carolina'da yayınlanan Winston-Salem gazetesinde konuk gazeteci olarak görev yaptı. 1965'de Milliyet gazetesinde günlük yazılar yazmaya başlayan Bülent Ecevit, 1972'de aylık Özgür İnsan, 1981'de haftalık Arayış, 1988'de aylık Güvercin dergilerini çıkarttı.Ulus gazetesinde siyasete ilgi duymaya başlayan Bülent Ecevit'in siyasete adım atması ise 1954'te oldu. Ecevit, 1954 yılında CHP'nin Çankaya Ocağı'na kaydolarak yarım asır sürecek siyasi yaşamına adım attı.Ecevit, 1957-1980 arasında, önce Ankara, sonra Zonguldak'tan CHP milletvekili oldu. Ecevit, 1960-1961'de Kurucu Meclis üyeliği yaptı.

1974–2002 yılları arasında dört kez Türkiye Başbakanlığı görevini üstlenmiştir. 1972–1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında, 1987–2004 yılları arasında ise Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığında bulunmuştur. 1961–1965 yılları arasında İsmet İnönü tarafından kurulan hükûmetlerde Çalışma Bakanı olarak yer almış olan Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştur. Ecevit, ABD, İngiltere ve batılı ülkelerin şiddetle karşı çıkmasına rağmen 1974 yılında “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla Kıbrıs Harekâtı'nı gerçekleştirerek 1999 yılında da PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Kenya'da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini sağlayarak Türk tarihine silinmez bir iz bırakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra mal varlığını devletine bağışlayan tek Türk devlet adamıdır.

BÜLENT ECEVİT ŞİİRLERİ

Sınır

dur yolcu bura sınır

yabandır yasaktır ötesi

çiçeklerden seçemezsin

kokuları renkleri bir bir

kuşdan pasaport sorulmaz

gümrüksüz geçer yüküyle karınca

dur yolcu bura sınır

sen geçemezsin

dereye bakma durmaz akar

öteden de içer ceylan bu suyu

dur yolcu bura sınır

sen geçemezsin

dur yolcu bura sınır

ne çizili ne yazılı

geçemezsin yine de silemezsin

içinde kazılı

Yarın

bir şeyler olacak yarın

duruşundan belli

kırdaki atların

bulutların koşuşundan belli

kazışından köstebeklerin toprağı

karıncaların telâşından belli

bir şeyler olacak yarın

belki bir tomurcuk

belki bir ağacın düşen yaprağı

belki de bir çocuk

pek o kadar göremesek de uzağı

kuşların uçuşundan belli

bir şeyler olacak yarın

öbürgünden önemsiz

yarından önemli

Uyum

boşluğa bulut buluta yağmur

yağmura toprak ne güzel uymuş

gündüze güneş güneşe tarla

tarlaya başak ne güzel uymuş

başağa buğday buğdaya insan

insana emek ne güzel uymuş

emeğe eylem eyleme yürek

yüreğe sevgi ne güzel uymuş