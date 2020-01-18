Bülent Ecevit kaç yaşında, ne zaman öldü? Bülent Ecevit nereli, kimdir?

Bülent Ecevit kaç yaşında, ne zaman öldü? sorusu Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in dün akşam hayatını kaybetmesinin ardından yoğun olarak araştıtılıyor. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar Türk siyasetinin Karaoğlanı' olarak bilinen Bülent Ecevit kaç yaşında, ne zaman öldü? merak etmeye başladı. İşte yanıtı..

BÜLENT ECEVİT KAÇ YAŞINDA, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Bülent Ecevit, bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım 2006 pazar günü Türkiye saatiyle 22:40'ta dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu 81 yaşında vefat etti.

BÜLENT ECEVİT KİMDİR?

Mustafa Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925'da İstanbul'da doğmuştur. Türk gazeteci, şair, yazar ve siyasetçi. Türkiye eski başbakanlarındandır.

1974 ile 2002 yılları arasında beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştur. 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştır. Ecevit, 5 Kasım 2006 pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir