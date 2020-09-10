  • $7,4572
  • 8,8737
  • 469.355
  • 1103.23
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Eylül 2020 Perşembe 14:43 | Son Güncelleme:

Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bülent Arınç, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir" dedi.

Arınç'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

<p></p><p><span >Ankara'daki Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırga

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mehmetçik zorlu eğitimine ''Kovid-19'' önlemleriyle devam ediyor

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Özgül'ün gözyaşları geceye damga vurdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.