Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında? Bülent Arınç Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa mı etti?

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrıldı

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

2002-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevi yürüttü. 2009-2015 yılları arasında; 61. ve 62. hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak yer aldı. Hâlen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

İlk defa 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi Manisa milletvekili olarak meclise girdi ve aralıksız olarak 19,5 yıl boyunca milletvekili olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularındandır.

Aslen Manisalı olan Arınç, 25 Mayıs 1948 tarihinde Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç ile Sevdiye Arınç'ın (1919-2003) dördüncü çocuğu olarak, babasının görev yaptığı Bursa'da doğdu, 12 yaşındayken babasını kaybetti. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamlamasının ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun süre Manisa'da serbest avukatlık yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

Gençlik yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği, sağ görüşlü Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 13 Ekim 1985'te Refah Partisi'nin İzmir'de düzenlediği Refah Gecesi'nde yapılan konuşmalar nedeniyle daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, aralarında RP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın da bulunduğu partililer hakkında dava açıldı. Arınç yargılama sonunda iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezası Yargıtay tarafından iptal edildi.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı oldu fakat seçimde başarısız oldu.

1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve seçimi kazanarak ilk defa TBMM'ye girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nda çalıştı. Yurt içi ve yurt dışı resmî toplantı ve sempozyumlara katıldı. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti.

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2002'de yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu; birinci turda 369 oy alarak TBMM'nin 22. Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde aynı göreve yeniden seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü.