Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, haberi Twitter hesabından duyurdu. Peki, Bülent Arınç kaç yaşında? Bülent Arınç sağlık durumu nasıl?

BÜLENT ARINÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

BÜLENT ARINÇ KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1948 doğumlu olan Bülent Arınç, 72 yaşındadır.