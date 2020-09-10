  • $7,4572
  • 8,8737
  • 469.355
  • 1103.23
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bülent Arınç kaç yaşında? Bülent Arınç sağlık durumu nasıl?
10 Eylül 2020 Perşembe 14:49 | Son Güncelleme:

Bülent Arınç kaç yaşında? Bülent Arınç sağlık durumu nasıl?

Bülent Arınç kaç yaşında" Bülent Arınç sağlık durumu nasıl"

Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, haberi Twitter hesabından duyurdu.

Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, haberi Twitter hesabından duyurdu. Peki, Bülent Arınç kaç yaşında? Bülent Arınç sağlık durumu nasıl?

BÜLENT ARINÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

BÜLENT ARINÇ KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1948 doğumlu olan Bülent Arınç, 72 yaşındadır.

<p></p><p><span >Ankara'daki Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırga

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mehmetçik zorlu eğitimine ''Kovid-19'' önlemleriyle devam ediyor

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Özgül'ün gözyaşları geceye damga vurdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.