Buket Aydın neden istifa etti, ayrıldı? Buket Aydın kimdir, kaç yaşında?

Buket Aydın kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. Kanal D ekranlarında sunuculuk yapan Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı. Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" diyerek istifa gerekçesini açıkladı. Peki, Buket Aydın nereli? Eşi kimdir? İşte ünlü sunucunun hayatı ve biyografisi...



BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Buket Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.

TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı.

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstleniyor.

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.

BUKET AYDIN’IN EŞİ ERCAL BAYKAL KİMDİR?

Erce Baykal, 1 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Çocukluk yılları İstanbul'da geçen Baykal, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ni 2001 senesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yine İstanbul'da başladı.

2001 yılında Işık Üniversitesi'ni kazandı. 2005 senesinde Işık Üniversitesi'nden mezun oldu. Eğitim ve öğrenimine daha sonra 2006 ila 2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünde devam etti.

Erce Baykal kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde okutman olarak başladı. Sonrasında 12 yıl boyunca İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalıştı.

2012 yılında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Deniz ve Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Tehlikeli Mallar Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmaya başladı.

2013 yılında sunucu Buket Aydın ile evlendi.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, istifa ettiğini açıkladı.

Aydın, “yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda” diyerek istifa gerekçesini açıkladı.