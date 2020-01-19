Bugün yağış var mı? 19 Ocak Pazar günü hava durumu nasıl olacak?
Bugün yağış var mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hafta sonu dışarıda plan yapan vatandaşlar havanın durumunda göre önlem almak istiyor. Meteoroloji raporlarına göre önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara, Karadeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor...
19 Ocak Pazar günü hava durumu nasıl olacak? günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler yaşadıkları ilde havanın nasıl olacağını, yağmurun yağıp yağmayacağını öğrenmek istiyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?
Marmara, Karadeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu
KOCAELİ 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif yağmurlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, -1°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
ISPARTA -4°C, 4°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 2°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ÇANKIRI -6°C, 3°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -6°C, 0°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
KONYA -2°C, 2°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
SAMSUN 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TOKAT -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
TRABZON 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -13°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -20°C, -9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli
MALATYA -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı