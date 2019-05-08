Bugün ne pişirsem? İftar menüsü örneği 8 Mayıs

Ramazan ayında en çok araştırılan konular arasında iftar menüsü yer alıyor. 2019 yılı Ramazan ayında iftar menüleri herkes tarafından araştırılıyor. 'Bugün ne pişirsem? ' sorusunun yanıtı araştıranlar için örnek iftar menülerini Ramazan ayı boyunca sizlerle paylaşacağız. Birlik, beraberlik ve bereketin sağlanacağı bu ayda Ramazan berektiyle sofralar hazırlanıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca yemek stresi yaşamak istemeyenler için iftar menüsü örneklerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İftar menüsü örneği 8 Mayıs sizlerle...

BUGÜN NE PİŞİRSEM?

İFTAR MENÜSÜ ÖRNEĞİ 8 MAYIS

BROKOLİ ÇORBASI



MALZEMELERİ

500 g brokoli

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı süt kreması

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun.

Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek karıştırarak beşamel sosu pişirin.

Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin. Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın. Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın. Son olarak çorbanın kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz. Afiyet olsun.

PAÇANGA BÖREĞİ

MALZEMELERİ

2 adet yufka

Bir adet domates

3 adet yeşilbiber

Rendelenmiş kaşar peyniri

Bir çay bardağı süt

Bir adet yumurta

2 yemekkaşığı zeytinyağı

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Biberleri ince doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını koyun ve biberleri 5 dakika boyunca soteleyin. Domatesi doğrayıp tavadaki biberlere ekleyin. Ocağın altını kapatın, güzelce karıştırın. Yufkaları önce ikiye daha sonra ise dörde bölün. Üçgenler elde edeceksiniz. Bir tabağa yumurtayı kırın ve çırpın. Küçük bir kâseye sütü boşaltın. Biberli iç harçtan bir miktar kadarını yufkanın uzun ucuna yayın. Daha sonra sarın. Yufkanın ucunu önce süte sonra yumurtaya bandırın. Börekleri 180 derece fırında, üstleri kızarana dek pişirin.

SARAY SARMASI



MALZEMELERİ

Bir su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

Bir litre süt

Bir yemek kaşığı tereyağ

Bir paket vanilya

1,5 su bardağı hindistancevizi

2 paket kremşanti

SARAY SARMASI TARİFİ

Un, şeker, kakao ve sütü bir tencereye koyup karıştırarak orta ateşte pişirin. Koyulaşınca tereyağı ekleyin ve karıştırın. Pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilyayı ekleyin. Fırın tepsisinin üzerine Hindistancevizini ve muhallebiyi, yayın. Buzdolabında katılaşana kadar bekletin. Muhallebiyi kesin ve krem şantiyi yüzeye yayın. Parçaları yavaşça rulo haline getirin.

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”