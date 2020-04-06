Bugün iftar saat kaçta? 6 Nisan Pazartesi il il iftar vakitleri: Berat Kandili iftar saati

Bugün iftar saat kaçta? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili yarın idrak edilecek. Berat Kandili'ni oruçla karşılamak isteyen tüm müslümanlar dün gece sahura kalktılar ve bugün oruçlar açılacak. 6 Nisan Pazartesi il il iftar vakitlerini sizler için derledik.

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?



İSTANBUL İFTAR VAKTİ

Bugün İstanbul'da iftar 19:41'de yapılacak.

ANKARA İFTAR VAKTİ

Bugün Ankara'da iftar 19:25'te yapılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

Bugün İzmir'de iftar 19:46'da yapılacak.

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BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor. İşte isteyeceklerimizi Rabbimizden bu gece isteyelim. Bu geceyi uyanık bir gönülle geçirelim. Günümüzü değerlendirerek, geçmişimizi sorgulayalım ve geleceğimizi planlamak için Berat gecesini fırsat bilelim.