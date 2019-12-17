Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8568
  • 6,5297
  • 277.883
  • 111495
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer bölgelerde önemli bir değişikliğin olmaması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık


İlk kare geldi! İşte Denizhan bebek
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
Tülin Şahin: Kırk günlükken ölümden dönmüşüm
Simge Sağın: Sahteme dikkat edin
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
<p>Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden it

Yangın Dumanından Etkilenen Kedi Böyle Hayata Döndürüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hayvanların komik halleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor