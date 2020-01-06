Kırmızı uyarı verilen bölgeler dikkat! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağmur ve sel baskınlarına karşı kırmızı alarm verildi! Yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan şiddetli yağışların Çanakkale, Balıkesir, Adana, Mersin ve Antalya’da öğle saatleri itibariyle şiddetini artırması tahmin ediliyor. Sağanak yağışla beraber yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı bu bölgelerdeki vatandaşlara tedbirli olma çağrısı yapıldı. Bununla birlikte Marmara Bölgesi, Ege’nin iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Ayrıca kuzey yönlerden esen şiddetli rüzgar ve fırtınanın Marmara Bölgesi ve Ege’nin kuzeyinde saatte 110 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 6 Ocak hava durumu raporu…

METREKAREYE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

KAR, YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.