Bugün fırınlar kaça kadar açık? İftarda ve sahurda fırınlar açık mı, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri haberimizde…

Bugün fırınlar kaça kadar açık? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündem konusu oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Ramazan tedbirleri genelgesine göre, Ramazan’da fırın çalışma saatleri yeniden düzenlenecek. İftar vaktine 2 saat kala fırınların üretimi durdurup durdurmayacağı merak ediliyor. Ramazan’ın ilk gününde fırınlar kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

Türkiye Fırıncılar Federasyonun Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayının gelmesi sebebiyle Ramazan pidesinin sokağa çıkma yasağı ve devamında nasıl dağıtılacağını açıkladı. Balcı; vatandaşların evlerine yakın fırınlara giderek ekmek ve pidelerini alabileceğini belirterek, yayınlanan Ramazan tedbirleri genelgesi ile de fırın önlerinde kuyruk oluşmasını engellemek istediklerini belirtti.

Balcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Fırınlarımızda 2 saat kala pide veya ekmek pişirme işlemi yapılmayacak fakat satışlar devam edecek. Üretim 2 saat önceden son bulacak fakat dağıtım devam edecek. Hazır olan pide ve ekmek vatandaşa verilecek ve yoğunluk oluşmayacaktır. Yoğunluk oluşması durumunda sosyal mesafeye kesinlikle uyulacaktır.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAMAZAN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ramazan genelgesinde ekmek ve pide satışına, dağıtımına ilişkin yer alan ifadeler şu şekilde;

“23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.”