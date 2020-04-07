Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? 7 Nisan 2020 oruç kaçta açılacak? Berat Kandili il il iftar vakitleri

Bugün Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili idrak ediliyor. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir. Bu sebeple bugün oruç tutan vatandaşlar Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?



İSTANBUL AKŞAM EZANI:

İstanbul'da akşam ezanı 19:42'de okunacak.

ANKARA AKŞAM EZANI:

Ankara'da akşam ezanı 19:26'da okunacak.

ADANA AKŞAM EZANI:

Adana'da akşam ezanı 19:13'te okunacak.

İZMİR AKŞAM EZANI:

İzmir'de akşam ezanı 19:47'de okunacak.

BURSA AKŞAM EZANI:

Bursa'da akşam ezanı 19:41'de okunacak.

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BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?



Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'(Duhan, 44/1-4)

Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir. Kur'ânın bu gecede, Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.

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